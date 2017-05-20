"Не дождетесь!": В Госдуме ответили на законопроект Украины о раскаянии от Крыма

Однозначным "Не дождетесь!" в Госдуме ответили на законопроект Украины, который подразумевал прощение жителей Крыма, а также Донбасса при наличии заявлений о покаянии и глубоких извинениях за "преступные действия", которые те совершили на "оккупированных" территориях.

В Госдуме дали ответ на законопроект Украины о раскаянии от Крыма. Он прозвучал от депутата Руслана Бальбека. Именно ему принадлежит однозначная фраза "Не дождетесь!", однако она отражает ответ всего правительства России. Бальбек подчеркнул, что этот законопроект показывает притворство Украины, ведь раньше она озвучивала более радикальные решения относительно полуострова.

Законопроект Украины "О прощении" предполагает возможность жителям Крыма, а также Донбасса вернуться жить на территорию Украины, если те подадут в национальные суды заявления о раскаянии с просьбой их простить. Если заявления будут одобрены, они смогут продолжить проживание на Украине, однако будут ограничены в гражданских правах. Между тем, в Госдуме подчеркнули, что крымчане не нуждаются в украинском прощении, а к жителям Донбасса Россия вообще не имеет отношения.