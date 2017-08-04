В Краснодарском крае базы для сборных ЧМ-2018 передадут спортшколам

Заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда рассказал о судьбе построенных баз для футбольных сборных после ЧМ-2018. По его словам, этими объектами смогут пользоваться местные спортшколы.

Чиновник утверждает, что после завершения чемпионата стадионы в Адлере, Геленджике и Анапе перейдут в распоряжение детских спортивных организаций. Речь идет о больших футбольных полях с натуральным покрытием, трибунами минимум на 500 человек и системой освещения. Все они построены, согласно высоким стандартам FIFA.

Николай Долуда напомнил, что всего на Кубани для нужд национальных сборных подготовили восемь баз. Краснодарский стадион "Кубань" и площадки в Анапской станице не пригодились, однако в будущем на них также смогут тренироваться школьников. Вице-губернатор отметил, что в настоящий момент детские спортшколы учат футболу более 33 тысяч детей. Ожидается, что ажиотаж вокруг Чемпионата мира приведет у увеличению этой цифры. А новые объекты позволят существенно улучшить материально-техническую базу спортивных учреждений, который развивают детский спорт в регионе.