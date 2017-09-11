"Пиво из Германии": Меркель иногда радует Путина приятными подарками

Владимир Путин рассказал о подарках, которые иногда ему делает Ангела Меркель. Выяснилось, что канцлер Германии "поставляет" российскому президенту немецкое пиво.

Во время интервью журналисту Андрею Кондрашову для документального фильма под названием "Путин" Владимир Владимирович рассказал о подарках, которые иногда ему присылает Ангела Меркель. Президент отметил, что ему приятно получать в качестве презента от Меркель немецкое пиво, которым канцлер Германии время от времени радует российского лидера.

Владимир Путин не стал вдаваться в подробности и рассказывать, что взамен на пиво посылает в качестве подарка Ангеле Меркель.

Стоит отметить, что ранее в этом же интервью Путин раскрыл секрет своей работоспособности, рассказал о работе его деда поваром у Ленина и Сталина, о своих дочерях-трудоголиках и о том, как ему когда-то словами нос.