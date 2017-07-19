Константин Эрнст с недовольством посмотрел на Путина в момент рукопожатия с Мусагалиевым

Популярный юморист и ведущий шоу «Где логика?» Азамат Мусагалиев продемонстрировал недовольный взгляд Константина Эрнста в момент рукопожатия с Путиным, как сообщает VladTime.

Этот эпизод фотограф снял, когда президент России приезжал на КВН. Мусагалиев отметил, что взгляд Эрнста можно интерпретировать, как будто юморист стал руководить Первым каналом. Однако ведущий «Где логика?» подчеркнул, что для него ТНТ остаётся родным. Фото многие фанаты оценили хорошо, порадовавшись также и тому, что Мусагалиев не собирается менять канал.

Юморист прославился благодаря ТНТ, его приглашают во всё большее количество программ. Фанаты также поразились взгляду Эрнста. Они подумали, что он вызван тем, что Владимир Путин больше внимания уделал Мусагалиеву, чем директору Первого канала.