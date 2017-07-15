Путин признался, в чем состоит секрет его работоспособности

Российский президент Владимир Путин поделился секретом своей работоспособности. Признание он сделал журналисту Андрею Кондрашову, который снимает документальный фильм под названием "Путин".

Во время беседы с журналистом российский лидер признался, что секрет его работоспособности заключается в вере в правильности того, что он делает, а также готовность посвятить всю жизнь своему делу. По словам Владимира Владимировича, именно это помогает ему работать и приносить пользу российскому народу.

Тогда журналист поинтересовался, существует ли некое "лекарство", которое заряжает Путина энергией. Президент отметил, что он, как глава большого государства, не имеет никакого права проявлять свою слабость. Путин отметил, что когда какой-то человек выходит из себя, он показывает свою слабость, неспособность справиться с навалившейся на него проблемой. В то же время человек, который занимает руководящую должность, а тем более является главой государства, не имеет права на такие проявления слабости, он всегда должен быть собран и полон сил.