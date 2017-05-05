В Госдуме Ярошу посоветовали захватить Воркуту с подготовленной для него тюрьмой

В Госдуме дали комментарий по поводу заявления экс-лидера "Правого сектора"* (запрещена в РФ) Дмитрия Яроша о том, что Украина может захватить ряд российских территорий. Так, глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников подкинул Ярошу прекрасную идею и предложил отправиться на захват Воркуты, где подготовили для него тюрьму.

Сегодня Ярош заявил о том, что у Украины имеется прекрасная возможность захватить несколько российских территорий, например, Воронеж и Кубань. В ответ на это Калашников посоветовал Ярошу вместо Воронежа захватить Воркуту, где специально для экс-главы "Правого сектора"* подготовили место в тюрьме.

Также Калашников отметил, что крымчане мудро поступили, приняв решение провести референдум и присоединиться к России. Он заявил, что такие "отморозки" не принесли бы Крыму ничего хорошего.