Журналистка NBC: У Путина "кое-что" имеется на Трампа

Журналистка телеканала NBC Мегин Келли во время интервью с Владимиром Путиным заметила, что у него есть некий компромат на президента США Дональда Трампа. По словам Келли, Трамп не хотел бы придавать огласке имеющуюся у Путина информацию.

По окончанию интервью с российским президентом, у журналистки NBC в душе поселились сомнения относительно того, что Путину кое-что известно о Дональде Трампе. При этом Келли уверена, что это не имеет абсолютно никакой связи с расследованием о связях американского лидера с Россией.

Журналистка полагает, что Путину известно о тех делах, которые Трамп проводил в России в 90-х годах, а также об его активах, оставшихся в РФ. Чтобы это ни было, считает Келли, Трамп не хочет, чтобы эта а информация "всплыла" на поверхность.

Помимо этого журналистка отметила, что заметила, что Путин недолюбливает Трампа. По ее словам, прямым текстом глава РФ этого не озвучивал, однако что-то в его поведение подсказало журналистке о нелюбви, питаемой Путиным к Трампу.