Ярош намерен «вернуть территории» и думает о захвате Кубани, Донщины и Воронежа

Дмитрий Ярош, экс-глава запрещенной в РФ партии «Правый сектор»*, заявил о том, что Украина имеет все возможности для захвата российских территорий, среди таких: Кубань, Дон и Воронеж. Основным же приоритетом Ярош ставит возврат украинских территорий, утраченных в 2014 году.

Как стало известно, Яроша интересуют российские земли, где живут этнические украинцы. Среди таких земель политик выделил территории Кубани, Донщины и Воронежа.

Однако, в первую очередь, считает Ярош, важно вернуть Украине те территории, которые были утрачены во время конфликта в 2014 году. После того, как неподконтрольные сейчас территории вновь вернутся во власть Киева, Ярош считает нужным провести зачистку. Так он хочет избавить восток от «деконструктивных и антигосударственных элементов».

Также Ярош коснулся и темы Крыма, без возвращения полуострова победы, уверен политик, не будет. Дмитрий Ярош заявил, что самой главной целью для Украины является возврат всех земель, которые были утрачены ранее.

«Потом мы подумаем», сказал Ярош о захвате земель России. Он допустил, что уже новое поколение украинских солдат сможет осуществить его планы и расширить территорию Украины за счет земель соседнего государства.