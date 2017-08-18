Минобороны РФ показало видео с пуском гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

На YouTube-канале Минобороны РФ появилось видео, на котором пользователи смогут увидеть, как проходил учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал». В ведомстве отметили, что с поставленной задачей они справились и пуск прошел успешно.

На видео с пуском видно, как экипажи самолета Мин-31 ведут подготовку к вылету. Помимо этого, ролик показал непосредственно сам взлет, осуществляемый истребителем. Взлет проходил на аэродроме, расположенном в Южном военном округе.

В Минобороны РФ сообщили, что запуск ракеты прошел успешно, ей удалось поразить нужную цель. Помимо этого, во время пуска подтвердились все характеристики «Кинжала».

«Кинжал» предназначается для поражения целей, расположенных как на суше, так и на воде. Комплекс был создан на базе самолета МиГ-31, который был модернизирован. «Кинжал» представляет собой гиперзвуковую аэробаллистическую ракету, удары которой могут иметь точность на дальности более 2 000 километров.