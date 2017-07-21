«Он несет такую пургу»: Путин рассказал о работе Пескова

Президент России Владимир Путин указал на то, что он не в состоянии следить за высказываниями каждого из 2 000 человек, работающих в его администрации. По словам Путина, его пресс-секретарь Песков иногда «несет пургу», которую ему говорить никто не поручал.

Как сообщил Путин, он не намерен и не нуждается в том, чтобы контролировать все, что говорят сотрудники администрации президента. Более того, президент отметил, что в его обязанности не входит давать комментарии и пояснять каждое высказывание работника АП или правительства России.

Владимир Путин указал, что даже его пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда «несет пургу». Президент признался, что иногда видит выступления Пескова и задается вопросом, кто ему поручал говорить такие вещи. Путин отметил, что у него есть «своя работа», а обращать внимание на все заявления политиков он не станет.

Таким мнением Путин поделился после того, как ему задали вопрос, касающийся заявления одного из политиков, которое можно рассматривать как угрозу в адрес США. В 2016 году советник Кремля по киберпространству Андрей Крутских заявил о «равной позиции США и России в рамках информационного пространства». Теперь Путин снимает с себя всю ответственность и сообщает, что не каждое заявление и высказывание он может контролировать.