Комбат батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский поделился, каким он хотел бы увидеть конец столкновений на Донбассе. Своим мнением и желанием «дойти до Москвы» украинец поделился с журналистами из украинских СМИ.

Как заявил Вадим Сухаревский, военное столкновение на Донбассе должно прекратиться «как минимум» в пограничной зоне между Украиной и Россией. Еще лучшим вариантом комбат считает вариант, в котором военные силы Украины завершат конфликт, дойдя до Москвы.

Сухаревский поделился, что в его мечтах войска Украины доходят до станции московского метро «Сухаревская», что созвучно с его фамилией. Военный уверен в том, что столкновение должно прекратиться, но для этого стоит оттеснить войска России до своей границы. Более лучшим вариантом он видит «дойти до Москвы», завершив конфликт в столице РФ.