Порошенко поблагодарил НАТО за статус страны-аспиранта

Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter-аккаунте рассказал об итогах беседы, в которой принял участие генсек НАТО Йенс Столтенберг в Мюнхене. Порошенко указал, что Альянс принял решение, которое он назвал «логическим и долгожданным» - Украине повысили уровень амбиций.

Петр Порошенко выразил благодарность НАТО, где удерживается устойчивая позиция в оказании помощи для Украины. Для страны, указал ее президент, важным приоритетом остается приближение к членству в Альянсе, что отвечает потребностям нацбезопасности Украины. Теперь, по отношению к НАТО, Украина является «страной-аспирантом».

Как сообщает глава Украины, после его беседы с генсеком НАТО и телефонного разговора с вице-президентом США, в Альянсе приняли решение, которое страна уже долго ждала. Порошенко был рад сообщить, что Украине, по отношению к НАТО, повысили уровень амбиции.

Данную новость президент Украины отметил, назвав решение «важным и долгожданным». Также он указал, что такой итог – логическое продолжение развивающихся событий. Это решение, отмечает Порошенко, демонстрирует реальное состояние отношений Украины и Альянса.