Польша назвала «Северный поток – 2» «крайне опасным» проектом

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что думает о проекте «Северный поток – 2». По мнению политика, для Польши и балтийских стран осуществление такой задумки «крайне опасное».

По словам Матеуша Моравецкого, Польше уже удалось добиться независимости от газа из России. Против проекта «Северный поток – 2» он выступил с критикой. Своим мнением по новому проекту политик поделился на конференции, которая проводилась после окончания переговоров с представителями Литвы, Латвии и Эстонии.

Как указал премьер-министр Польши, в Варшаве и других балтийских странах проект видят как опасность для данной части Европы. По словам Моравецкого, Польша уже не зависит от «Газпрома», так как уже создан новый терминал, которые обрабатывает сжиженный газ. В дальнейшем Польша намеревается заняться расширением перерабатывающих возможностей данного терминала.

Помимо этого, добавил политик, сейчас уже ведутся переговоры о покупке газа с Данией и Норвегией. Политики из Норвегии же сообщили, что в газопроводе «СП-2» нет никаких нарушений энергобезопасности Европы. Там уверенны, что такой проект поможет Европе расширить свои возможности в импорте газа.