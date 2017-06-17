Обама решил выпустить на Netflix собственное шоу

СМИ стало известно о том, что экс-президент США Барак Обама начал вести переговоры с компанией Netflix. По данным, Обама планирует запустить собственное шоу и посвятить его актуальным и важным проблемам политики и общества.

Как сообщается, Барак Обама может стать ведущим и автором собственного шоу. Для этого он уже начал обсуждать все детали проекта с компанией Netflix, которая на американском ТВ занимает ведущую роль по создание шоу и телесериалов.

В новом шоу, уверенны журналисты, Барак Обама будет выступать со своей женой Мишель Обамой. Проект, сообщают СМИ, получит аналитическую роль и станет платформой для обсуждения и комментирования важных проблем и событий мира политики и общества.

Однако, точной тематики и формата шоу Обамы пока выяснить не удалось. Также на шоу Обамы могут быть затронуты темы, которыми он занимался на момент своего правления страной.

Экс-президент может поднять на обсуждение проблемы и важные аспекты реформ, миграции, климатических изменений и правовых особенностей. О том, сколько политик и его жена будут получать за шоу – пока не известно. СМИ также удалось узнать, что компании Apple и Amazon имеют интерес к сотрудничеству с Обамой, начали думать о работе с экс-президентом.