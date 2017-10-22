Дональд Трамп назначил встречу с Ким Чен Ыном‍

СМИ сообщают о поразительном факте: президент США Дональд Трамп назначил встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном‍. Накануне он объявил о своем согласии и сказал, что встреча может произойти к маю.

Стало известно о беспрецецентном случае, в ходе которого должна произойти встреча нынешнешних президентов США Дональда Трампа и КНДР Ким Чен Ына. СМИ узнали об этом после того, как Вашингтон посетил советник президента Южной Кореи по нацбезопасности Чон Ый Ён. Он прибыл чуть ли не прямиком из Пхеньяна, чтобы рассказать, каких успехов в переговорах удалось достичь корейским лидерам.

По словам господина Чона, Ким Чен Ын согласился на ядерное разоружение и готов прекратить ракетные испытания после переговоров с Дональдом Трампом. В то же время советник президента Южной Кореи отмечает, что в этом вопросе нужно быть крайне осторожными, так как однажды с КНДР уже пробовали заключать договор, однако она расторгла его, как только получила материальную поддержку со стороны ряда стран.