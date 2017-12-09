Премьер-министр Польши призывает Британию и ЕС не устраивать "неприятный развод"

8 марта польский премьер-министр Матеуш Моравецкий посоветовал Великобритании и Евросоюзу обойтись без "неприятного развода". Такое заявление он сделал в своей речи для Брюссельского форума.

По словам Матеуша Моравецкого, общая стратегия и совместные планы Европы требуют от участников процесса избегать различных скандалов. Движение Brexit не должно провоцировать дальнейших разногласий между британским правительством и Евпропарламентом, а помочь им лучше развиваться порознь.

Премьер Польши отметил, что Великобритания играла очень большую и важную роль в развитии ЕС. Он считает выход страны из состава союза "большой потерей". Матеуш Моравецкий надеется, что в конечном итоге политикам и гражданам удастся достигнуть компромисса через другой способ, благодаря которому Великобритания сохранит членство в Европейском союзе. Чиновник, однако, предполагает, что Brexit состоится.