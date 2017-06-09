Трамп намерен проявить "большую гибкость" в уровне пошлин на сталь и алюминий

Дональд Трамп сообщил о своём намерении проявить "большую гибкость" при определении государственных пошлин на импорт стали и алюминия. Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter 8 марта.

Глава США пишет, что американцы должны быть гибкими в сотрудничестве с "настоящими друзьями" и устанавливать щадящие пошлины на импортные металлы. Союзниками своего государства Дональд Трамп называет тех, кто честно обращается с США в вопросах торговли и оборонной промышленности.

Одновременно с этим, пишет политический лидер, Америка должна поддерживать и расстраивать собственную металлургическую промышленность. Дональд Трамп сообщает, что в четверг состоится некая встреча в Белом. Предположительно, на ней он и намерен обсудить вопрос пошлин. Ранее стало известно заявление Дональда Трампа о скором повышении цен на ввоз стали и алюминия в США, что спровоцировало конфликт и ответные меры от Европейского Союза.