В Совфеде посоветовали Волкеру заниматься тем, ради чего он приехал в Украину

В Совфеде дали комментарий по поводу предложения спецпреда Госдепа США по Украине Курта Волкера ввести более жестокие санкции за посещение Крыма. Совфед решил напомнить Волкеру, с какой целью его послали на Украину.

Как рассказали сенаторы, Волкер не смог урегулировать ситуацию с Донбассом, ради чего, собственно, его и отправили в Украину, однако уже начинает влазить на территорию Крыма. В Совфеде заявили, что отныне Волкер не может считаться беспристрастным посредником так как он "спелся" с украинской радикальной верхушкой.

Сенаторы считают, что спецпред Госдепа просто взял и занял сторону Украины, не разобравшись в ситуации, не выяснив, почему же все-таки Крым стал российским. Волкеру посоветовали заниматься тем, ради чего его послали в Украину, хотя сенаторы полагают, что ничего хорошего деятельность спецпреда не принесет.