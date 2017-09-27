МИД Турции рассказали о сроках завершения операции в Африне

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что операция на территории Африна должна завершиться в мае. Его слова прозвучали в эфире телеканала Haber Türk.

Предполагается, что турецкие военнослужащие совместно с иранскими союзниками также выступят против боевиков Рабочей партии Курдистана, расположившихся на иранско-турецкой границе. Эти действия также запланированы на май - сразу после окончания выборов в Ираке. Мевлют Чавушоглу отметил, что этот вопрос уже рассмотрен в беседе с Хейдаром аль-Абади, премьер-министром Ирака.

Журналисты также поинтересовались у чиновника местоположением Салеха Муслима, экс-лидера партии курдов "Демократический союз". Министр заявил, что в настоящее время этот человек скрывается в Швеции. Анкара уже запросила у шведских властей его задержание.