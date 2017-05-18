МИД Франции: Россия - великая держава, которую нужно уважать

МИД Франции утверждает: Россия - велика держава, которую следует уважать. Однако глава ведомства Жан-Ив Ле Дриан во время выступления от 8 марта обратил внимания на некоторые вопросы к внешней политике РФ.

Несмотря на мощь и заслуги России, правительство Франции недовольно некоторыми действиями страны на международной политической арене. Прежде всего, вызывают опаску меры, принятые по отношению к Украине и на территории Сирии. По словам Жан-Ив Ле Дриана, французы ожидают от Российской Федерации высокой ответственности в процессе разрешения сирийского конфликта не только по гуманитарным проблемам настоящего, но и в грядущих политических действиях с целью стабилизировать ситуацию в регионе.

Министр также отметил, что сейчас между главами Франции и России установлен плотный дипломатический контакт. Французский лидер Эммануэль Макрон часто связывается с Владимиром Путиным по телефону для обсуждения тем высокой важности. Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул важность обмена мнениями между президентами. Он также добавил, что в мае Эммануэль Макрон собирается посетить Санкт-Петербург для участия в экономическом диалоге, организованном по инициативе россиян.

В конце своего выступления на телевидении Жан-Ив Ле Дриан рассказал о своей поддержке диалога с коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, они с российским министром общаются прямо, что позволяет избежать недопонимания.