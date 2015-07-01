Глава "Нафтогаза" обвинил украинцев в чрезмерном потреблении газа

Руководитель "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил о том, что знает виновных в сложной экономической ситуации, которая сложилась у компании. По его словам, всему виной украинцы, потреблявшие большое количество газа.

По словам Коболева, в ситуации, которая в настоящий момент сложилась в "Нафтогазе", виноваты политические деятели прошлых лет, которые ввиду своей некомпетентности продолжали покупать газ только у российской стороны. В то же время глава "Нафтогаза" не исключает и вину украинских граждан, которые в больших количествах потребляли российский газ.

По словам Коболева, главной причиной того, что уходило достаточно много газа, стала стоимость синего топлива для домохозяйств Украины со скидкой в 95% от его рыночной цены. Он заявил, что в данном конкретном случае Украина является "жертвой замкнутого круга".

Глава "Нафтогаза" заявил о том, что Украина все еще далека от Европы, а также отметил, что сокращение потребления газа до сих пор требуется.