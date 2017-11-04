Собчак назвала 8 марта "сексистским праздником" и поздравила женщин с независимостью

Кандидат в президенты Ксения Собчак сделала громкое заявление по поводу празднования 8 марта. Она назвала это «сексистской глупостью» и международным днём женской независимости и равноправия.

Собчак шокировала своих подписчиков, называя происходящее вокруг «сексистской глупостью». Кандидат в президенты подчеркнула, что все поздравления в этот день – свидетельство неравноправия между мужчинами и женщинами. «Я поздравляю вас с международным днем женской независимости и равноправия – 8 марта. В этот день я никому из вас не желаю всегда быть милыми, день ото дня расцветать и что-нибудь собой украшать – и сама не хочу слышать этих снисходительных сексистских глупостей», - написала Собчак на своей странице в Instagram. Для кандидата в президенты 8 марта – это некий путь военных действий, которые прошли женщины в борьбе за равноправие. Она упомянула времена рабства и период, когда женщины не могли владеть собственность и голосом в обществе.

Сейчас же, в школах и университетах часто можно встретить преподавателей женского пола, а феминистки во многих странах добиваются полного равноправия. «Мы изменим этот мир, в который столько зла и неустройства внесла борьба тщеславных мужских эго», - дополнила Собчак. Поклонники скептически отнеслись к этому. Они подчеркнули, что у Собчак есть муж Виторган, который наверняка будет поздравлять её в этот день, а сама кандидат в президенты не откажется от подарков, а может принять их, несмотря на громкие высказывания.