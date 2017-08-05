Ксения Собчак попала в базу "Миротворца из-за поездки в Крым в 2014 году

Знаменитая российская телеведущая, светская львица и кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак в среду была внесена в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец". Администрация сайта аргументирует попадание Собчак в базу ее поездкой в Крым в 2014 году.

Сегодня стало известно, что база сайта Украины, под названием "Миротворец", пополнилась еще одной звездой российского шоу-бизнеса. На этот раз в "санкционном" списке оказалась Ксения Собчак. Отмечается, что администрация узнала о ее поездке в Крым в 2014 году, а также о том, что в это же время она активно выступала за то, чтобы полуостров присоединился к России.

Стоит отметить, что телеведущая пока никак не отреагировала на новость о том, что ее внесли в базу скандального сайта.