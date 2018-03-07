В Петербурге на 8 марта глава "Купчино" подарил пенсионеркам спинеры

7 марта в Санкт-Петербурге руководитель "Купчино" Михаил Черепанов в преддверии Международного женского дня вручил пенсионеркам спинеры. Так в социальных сетях объявила пресс-служба чиновника.

Михаил Черепанов выразил надежду, что развлекательный подарок обрадовал горожанок. Он убедил гостей мероприятия, что спинер позволяет хорошо справляться с накопившимся стрессом. Член "Единой России" предполагает, что современный предмет позволит пожилым женщинам улучшить общение с молодыми родственниками и оставаться "в тренде".

После торжественного вручения, организаторы встречи провели конкурс по кручению спинеров. Получившие поздравления пенсионерки построились в шеренгу и принялись раскручивать свои подарки. По словам пресс-службы, победительница соревнований заслужила дополнительный сюрприз. Кроме того, все женщины традиционно получили букеты цветов.