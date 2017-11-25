Путин подписал закон о признании должников по алиментам безвестно отсутствующими

Президент Российской Федерации Владимир Путин 7 марта подписал закон, который позволит признать задолжавшего алименты безвестно отсутствующим лицом. Такая публикация появилась на официальном правовом ресурсе.

Согласно документу, после истечения года с момента получения последней информации о должнике, ему могут присудить особый статус. Сотрудники ФССП будут общаться со взыскателями и рассказывать им о праве обратиться в суд с соответствующим заявлением.

По новому закону судья может на законных основаниях объявить плательщика отсутствующим без каких либо известий. В этом случае детям и нетрудоспособным иждивенцам отсутствующего будет начисляться пенсия. Кроме того, имущество такого человека может получить доверенного управляющего. Сам же алиментщик может лишиться регистрации в качестве собственника жилплощади. А брак с таким россиянином супруг или супруга сможет аннулировать по упрощенной процедуре.