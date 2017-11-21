«Он искренне раскаялся»: Ксения Собчак простила Алана Дзуцева за нападение

Кандидат в президенты Ксения Собчак заявила в Instagram, что не будет способствовать тому, чтобы напавший на неё на Ленинградском проспекте с Москве Алан Дзуцев получил уголовное наказание. Политик отметила, что верит в его раскаяние, как сообщает VistaNews.

Ксения Собчак подчеркнула, что Дзуцев ещё достаточно молод. Она выразила надежду, что в дальнейшем в другом регионе России у него всё сложится достаточно удачно, и он не даст никому помыкать собой, как, посчитала политик, вышло и в этом случае.

Также кандидат в президенты отметила, что вина в целом не на нём, а на «тех, кто создал в России атмосферу ненависти, произвола, нетерпимости», а также несправедливого отношения к женщинам. Большая часть поклонников поддержали в этом Ксению Собчак.