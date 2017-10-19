Собчак обманула россиян, сообщив в Twitter о снятии кандидатуры Путина

7 марта Ксения Собчак обманула жителей России, объявив на своём Twitter о снятии с выборов кандидатуры Владимира Путина. Ситуацию подтвердила её пресс-секретарь Ксения Чудинова.

Ксения Собчак опубликовала на своей странице интригующий пост. Согласно размещенной информации, глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин покинул предвыборную гонку за пост президента России. Ниже была добавлена ссылка на фотографию российского лидера, измененную в графическом редакторе.

В связи с инцидентом некоторые аналитики и администраторы Telegram-каналов предположили взлом аккаунта Ксении Собчак. Однако Ксения Чудинова рассказала, что всё произошедшее стоит считать исключительно шуткой кандидата. По её словам, нашумевший пост нужно посмотреть, посмеяться, а затем просто закрыть. Она решительно опровергла хакерскую атаку.