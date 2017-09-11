В Мапуту Лавров поговорил о Сирии с главой МИД Мозамбика

7 марта в Мапуте Сергей Лавров пообщался с руководителем МИД Мозамбика. Министр уведомил журналистов на пресс-конференции, что одной из тем стала ситуация в Сирии.

Глава МИД России заявил: предметом разговора чиновников стало положение вещей на Ближнем Востоке и в северной части Африки. В том числе, обсуждалось урегулирование вооруженного противостояния на территории САР.

Сергей Лавров также отметил, что Россия интенсивно содействует в поиске решений для сирийских конфликтов, исполняя обязанности члена Совета Безопасности ООН и активного участника астанинского процесса. Он добавил, что в январе российское правительство уже посодействовало исполнению резолюции СБ 2254 и организовало в Сочи конгресс национального диалога по Сирии в сотрудничестве с коллегами из Ирана и Турции.