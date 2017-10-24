В МИД Украины диагностировали у Собчак "политическую шизофрению"

В МИД Украины ответили на просьбу Ксении Собчак о разрешении въехать на территорию Крыма и диагностировали у нее "политическую шизофрению". Также об этом высказались власти Крыма, которые потребовали снять ее с выборов, так как, по их мнению, она "нарушает Конституцию РФ".

Накануне в социальной сети Twitter появился комментарий главы МИД Украины Павла Климкина относительно просьбы кандидата в президенты России Ксении Собчак. Накануне СМИ пестрили заголовками о том, что она обратилась в украинское посольство, чтобы через их национальную территорию въехать в Крым. Климкин ответил, что на самом деле таких запросов не поступало в посольство ни в каком виде. Тем не менее, он решил рассказать о своем мнении по поводу этого, так как этого хотят многие издания, не прекращающие задавать вопросы.

Обращение главы МИД в соцсети началось с того, что он снова напомнил об актуальности этой темы. Также он написал, что, с одной стороны, такая просьба могла бы быть нормальной и даже законной. Тем не менее, если говорить о цели приезда, а именно о несанкционированной агитации на оккупированной территории, по мнению Клименко, нужно понимать, что звучит это странно и больше походит на "шизофрению, конечно, политическую".