Володин считает провокацией скандал о домогательствах со Слуцким

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что считает провокацией скандал о домогательствах с главой комитета по международным делам Леонидом Слуцким. По его словам, обвинения журналисток должны быть рассмотрены лишь правоохранителями, а остальным следует избегать преждевременных выводов.

Накануне Вячеслав Володин собрал женщин-журналисток, чтобы дать им короткое интервью и поздравить с приближающимся Международным женским днем. В ходе этой беседы он обсудил ситуацию, которая сложилась из-за того, что не так давно несколько журналисток обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах и даже заявили, что у них есть доказательства своих слов.

Так, Володин признался, что считает эту ситуацию провокацией перед президентскими выборами. Он не отрицал, что вина чиновника действительно может присутствовать, однако заставил задуматься своих собеседниц, почему ранее никто об этом не заявил, а только в преддверии выборов. По этой причине он призвал журналисток быть благоразумнее и не обвинять Слуцкого просто исходя из профессиональной солидарности, а подождать, пока свой официальный комментарий по поводу домогательств представят правоохранительные органы.