Путин уличил США в наглом обмане в связи с переворотом в Украине

Власти США нагло обманули РФ во время переворота в Украине, произошедшего в 2014 году. Об этом Владимир Путин, президент России, рассказал в фильме "Миропорядок-2018".

По словам главы РФ, в критический момент революции к российскому правительству обратились коллеги из США, которые попросили убедить руководителя Украины Виктора Януковича не использовать военных. Без угрозы со стороны армии оппозиционеры должны были покинуть площади, освободить здания и направить усилия на реализацию соглашений об исправлении положения.

Россия согласилась оказать влияние на украинского правителя. Однако уже на следующие сутки в стране разразился переворот. Владимир Путин утверждает, что американцы организовали смену руководства Украины "своими руками", а теперь вынужденно оказывают ему поддержку.

Журналист Владимир Соловьев поинтересовался у президента, является ли инцидент первым случаем коварства от США. Владимир Путин отметил, что столь наглым и грубым образом россиян обманули впервые. Он добавил, что американские партнеры даже не удосужились официально объясниться после произошедшего. Напротив, начали активно поддерживать организаторов переворота.