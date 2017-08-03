Путин обещает избавить бизнес России от ненужных проверок

7 марта Владимир Путин пообещал избавить бизнес России от вреда ненужных проверок. Об этом президент сообщил во время встречи с бизнесвумен, посвященной Международному женскому дню.

Политический лидер РФ уверил собравшихся предпринимателей в том, что российское правительство уже разрабатывает комплекс решений, которые снизят давление на развитие бизнеса. Эти наработки планируют реализовать в ближайшем будущем. Владимир Путин отметил, что уже упоминал проблему в ходе обращения к Федеральному собранию. Он предлагал проводить проверки удаленно, а в некоторых случаях и без непосредственных контролеров.

Заявление стало ответом на претензию одной из женщин, согласно которой отмена плановых проверок сделало частные предприятия жертвами множества внеплановых. По словам россиянки, нередко эти мероприятия являются прикрытием для рейдерских захватов, влияния правоохранителей или средств незаконной конкурентной борьбы. Рассказчица призвала Владимира Путина отменить аресты в СИЗО бизнесменов, которые проходят по уголовным делам экономического характера. Глава России ответил, что запрет уже вступил в действие, однако он пересмотрит эту ситуацию.