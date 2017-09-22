США ввели санкции в отношении КНДР из-за убийства брата Ким Чен Ына‍

США ввели новые санкции в отношении КНДР из-за того, что, по их данным, ее правительство виновно в убийстве родного брата Ким Чен Ына Ким Чен Нама. Информацию передает агентство Reuters, ссылаясь на свежее заявление представителя Госдепа.

Накануне сотрудница Госдепартамента Хизер Науэрт сделала важное заявление относительно новых санкций, которые США решили ввести в отношении КНДР. Она рассказала, что накануне в ведомство поступили результаты официальной экпертизы, которую специально назначало правительство. В соответствии с ними Госдепартамент объявил правительство КНДР виновным в убийстве брата Ким Чен Ына‍. В заявление подчеркивалось, что преступление было совершено с помощью химического оружия, чего не могут одобрить Соединенные Штаты.

Ким Чен Нама не стало в феврале прошлого года. Когда он был в одном из малазийских аэропортов, на него напали две девушки и накинули на него платок, пропитанный отравляющим химическим веществом. После этого он умер. Он имел прямое родство с Ким Чен Ыном через отца, однако у них были разные матери.