Собчак обратилась к Украине с просьбой разрешить посетить Крым

Ксения Собчак намерена посетить Крым для проведения на полуострове агитации о незаконности присоединения его к России. Кандидат в президенты уже отправила соответствующее прошение в украинское посольство.

Насколько известно, телеведущая и кандидат на пост президента России Ксения Собчак никогда не скрывала своей однозначной позиции по поводу статуса Крыма. Во всех интервью она заявляла, что полуостров был аннексирован вопреки законам Украины и Россия обязана вернуть его.

Сегодня в средствах массовой информации появились сведения о том, что Собчак попросила у Украины дать ей разрешение на посещение Крыма. Политик заявила, что уже отправила заявления в украинское посольство и на данный момент ожидает ответа.

В случае положительного поворота, как утверждает Собчак, она проведет на территории Крыма агитации с целью поднятия общественного мнения на уровень большой политики.