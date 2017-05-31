"Газпром" подал апелляцию на решение арбитража касательно спора с "Нафтогазом"

Компания "Газпром" не согласилась с решением Стокгольмского суда касательно компенсации "Нафтогазу" за непоставку газа через Украину. Подобное заявление сделал глава правления холдинга Александр Медведев.

Сегодня стало известно о подаче "Газпромом" аппеляции на решение Стокгольмского арбитражного суда касательно ссуды более 2-х миллиардов долларов за поставку газа в неполном объеме через Украину. Как заявил председатель правления "Газпрома" Александр Медведев обжалование поступит в апелляционном порядке до конца текущего месяца.

Таким образом, вердикт Стокгольмского суда, по мнению правления "Газпрома" является неправомерным и необоснованным, потому компания подала аппеляцию для дальнейшего пересмотра данного вопроса.