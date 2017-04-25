КНДР прекратит ядерные и ракетные учения во время переговоров с США‍

КНДР решила на время приостановить свои ядерные и ракетные учения ради дальнейших переговоров с США. Об этом стало известно из заявления главы Управления национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ёна.

Председатель делегации от Южной Кореи Чон Ый Ён во время своего дипломатического визита, который продлится два дня, 6 и 7 марта, рассказал о планах КНДР относительно ядерных и ракетных учений.

Согласно последним сведениям, Пхеньян отложит все испытания с применением любого вида вооружения с целью подготовки к переговорам с США. Кроме того, КНДР намерена смягчить отношения с Южной Кореей и не использовать ядерное оружие, однако с условием, если безопаснось государства будет полностью гарантирована.

Была высказана позиция о намерении перевести переговоры Соединёнными Штатами касательно денуклеаризации Корейского полуострова и оптимизации отношений между странами.