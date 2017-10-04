Путин призвал не разделять профессии на женские и мужские‍

Президент России Владимир Путин призвал не делить профессии на истинно мужские или женские. Подобную градацию глава государства назвал стереотипным "штампом" в общественном мнении.

Сегодня во время Всероссийского форума рабочей молодежи Владимир Путин поделился своим мнением о разделении профессий на женские и мужские. В ходе общения с участниками форума в адрес президента прозвучал подобный вопрос, и российский лидер незамедлительно заявил, что такого рода градация не имеет под собой никаких оснований.

Путин подчеркнул, что деление профессий по гендерному признаку ни что иное, как "штамп" в общественном мнении, поскольку во время Великой Отечественной войны женщины занимались "исконно мужскими" промыслами и вполне хорошо справлялись.

Помимо того, Путин заявил, что в современных условиях роста технологического прогресса даже некогда физически тяжелая работа значительным образом адаптирована под женщин, а потому для разделения профессий нет никаких оснований.