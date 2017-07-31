В Махачкале ФСБ задержала 5 сторонников ИГ

5 марта в Махачкале сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию 5 человек, которые, по данным ведомства, занимались вербовкой дагестанцев для участия в столкновениях в Сирии. Информацию о задержании сторонников ИГ* подтвердили в пресс-службе ФСБ.

Как сообщается, сотрудники Службы Безопасности задержали 5 вербовщиков террористической группы ИГ. Помимо этого, задержанные также изготовили взрывное устройство и собрали набор оружия, которое они готовились применить в диверсиях на Северном Кавказе.

За время своей преступной деятельности вербовщики успели убедить к выезду из РФ 4 человек, которые вступили в группу террористов, причастных к конфликту в Сирии.

По данным, ФСБ удалось задержать основного организатора вербовки и подготовки к диверсиям и 4 его помощников. Во время спецоперации сотрудники ведомства провели изъятие ряда боеприпасов, взрывных устройств и огнестрельного оружия. Его террористы намеревались применить в диверсиях на Северно-Кавказском округе РФ.