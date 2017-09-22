Песков не смог прокомментировать отравление экс-офицера ГРУ Скрипаля

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не смог прокомментировать отравление российского экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Ранее сообщалось, что мужчину нашли возле одного из ТЦ Великобритании без сознания, он доставлен в реанимацию.

Накануне Дмитрий Песков встретился с журналистами, чтобы разъяснить ситуацию, которая возникла после отравления бывшего офицера Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС. По словам пресс-секретаря, со стороны Лондона уже прозвучали обвинительные слова в адрес Москвы. Исходя из этого он решил сказать пару слов о происходящем.

В первую очередь Песков отметил, что не может по этому поводу сказать ничего по существу. По его словам, обвинения со стороны Великобритании были ожидаемыми, однако России нечем на них ответить. Пресс-секретарь президента сказал, что не располагает информацией по поводу того, чем в последнее время жил экс-офицер ГРУ Скрипаль, и как его могли отравить.