В Совфеде считают оскорбительными условия снятия антироссийских санкций, предложенные сенатором США

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров дал комментарий по поводу условий снятия санкций с России, о которых ранее заявлял сенатор от Аляски Даниэл Салливан. По словам Джабарова, эти условия являются оскорбительными.

Как рассказал Джабаров, по его мнению, условия, которые назвал Салливан, являются оскорбительными для любой страны. Он отметил, что американцам явно не понравилось, если бы Россия заявила, что США должны прекратить отстаивать свои интересы в том или ином регионе. Джабаров заявил, что интересы России никаким образом не зависят от желаний сенатора США.

Замглавы комитета Совфеда также заявил о том, что Россия не нарушает никаких международных законов, потому все решения, которые предлагают США, не стоят того, чтобы их рассматривали. Он отметил, что предлагаемое американским сенатором является неприемлемым для любой уважающей себя страны, а Россия именно такой и считается.