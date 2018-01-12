Грудинин назвал вбросом информацию о его счетах в Швейцарии

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин опроверг данные о его открытых счетах в швейцарском банке. Он отметил, что это является всего лишь информационным вбросом.

На своей странице в соцсети Грудинин написал, что СМИ подхватили очередной вброс, заявив о том, что у него имеются многочисленные открытые счета в банке Швейцарии. По его словам, довольно странным считается тот факт, что он якобы открыл около 13 банковских счетов в одном финучреждении. По словам кандидата в президенты, его не удивит и тот факт, что в скором времени СМИ напишут о том, что на его даче нашли Янтарную комнату и всю библиотеку, собранную Иваном Грозным.

Грудинин заявил о том, что поступил в соответствии с законодательством и закрыл все счета еще до того, как зарегистрировал свою кандидатуру на выборах. По его словам, бояться ему нечего, потому снимать свою кандидатуру он не намерен.