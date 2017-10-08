СМИ: в КНДР вновь запустили ядерный реактор

СМИ сообщают о том, что спутникам удалось зафиксировать признаки активности одного из ядерных реакторов в КНДР. Данный факт может указывать на то, что в КНДР вновь запустили процесс изготовления плутония.

Как утверждают СМИ, спутники передали данные, исходя из которых можно выявить, что в КНДР на одном из ядерных реакторов есть признаки активности. Эта новость свидетельствует о том, что ядерный реактор в КНДР мог снова быть введенным в действие.

Если ядерный ректор действительно возобновил свою работу, то КНДР, скорее всего, приступила к производству плутония. Предполагается, что власти Северной Кореи вновь стали выполнять свою ядерную программу.

Снимки были сделаны 25 февраля, но о них стало известно лишь сейчас. Спутники зафиксировали, как на ректоре идут клубы водяного пара, а рядом с самим объектом начал таять лед.

Помимо этого, СМИ напомнили, что на юге Йонбена был создан лагерь с военными, в нем отмечается увеличенное число военнослужащих. Новость о запуске реактора в КНДР привлекла внимание общественности, так как опасения вокруг «ядерной мощи» Пхеньяна продолжают нарастать. После того, как в КНДР провели серию запуска ракет и ядерные испытания, против Северной Кореи ввели новый пакет санкций, чтобы сдержать страну в ее «ядерных намерениях».