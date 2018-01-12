В ЦИК уточнили, сколько денег и золота хранил Грудинин в Швейцарии

После того, как в ЦИК рассказали о 13 счетах, которые Грудинин скрыл от комитета, член ведомства рассказал о сумме, которая находилась на его счетах. Николай Левичев, центр Избиркома, отметил, что в банках Швейцарии у Грудинина выявили порядка 55 миллионов рублей.

Как указал Левичев, часть денег на счетах Грудинина хранится в золотом эквиваленте. Сообщается, что общая сумма, о которой стало известно лишь 5 марта, составляет порядка 55 миллионов.

На данный момент, вопрос о том, скрыл ли Грудинин свои данные о счетах на регистрации кандидатов – остается открытым. В ЦИКе не располагают справками из швейцарских банков, что не дает возможность точно сказать, закрыл ли он их перед подачей данных или нет.

Известно, что на 31 декабря 2017 года Павел Грудинин являлся владельцем 13 счетов. О 2 из них в ЦИК уже сообщили на специальных избирательных плакатах. В комитете располагают данными полученными от Грудинина, где сообщалось, что у него нет счетов в иностранных банках. Решение о том, будет ли Грудинин сниматься с президентской гонки, примут 7 марта.