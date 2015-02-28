В Сети появилось видео с обстрелом кортежа депутата Госдумыв ДНР

На просторах сети Интернет появилось видео обстрела депутата Госдумы Алексея Журавлева на территории ДНР. Боевики применили минометные мины для уничтожения парламентария.

Видео процесса обстрела депутата Государственной Думы РФ Алексея Журавлева, кортеж которого находился на территории Донецкой Народной Республики, появился в Сети. На кадрах можно заметить, что парламентария обстреливали с двух сторон, применяя во время атаки минометные мины.

Представитель Алексея Журавлева Татьяна Калегина утверждает, что непосредственно под обстрел попали две машины из кортежа депутата, в которых находились члены партии «Родина», журналисты агентства News Front и сотрудники местного телевидения. Как утверждает Калегина, кортеж двигался в сторону бригады "Пятнашка" с гуманитарной миссией.

Сам Журавлев официально заявляет, что машины передвигались непосредственно с украинской стороны.