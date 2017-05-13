Заместитель председателя Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявляет, что США предпринимают все возможное для вмешательства в президентские выборы в России. Своими действиями Вашингтон стремится укрепить позиции на геополитической арене.

После неоднократный голословных обвинений России Соединенными Штатами во вмешательстве Москвы в их избирательный процесс, Россия в свою очередь нашлась, что ответить, однако, в то же время, подала значительно больше доказательств факту попытки сорвать президентские выборы Вашингтоном.

Во время своего выступления на заседании комиссии Совета Федерации по противодействию вмешательства в дела России заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что США предпринимают множество попыток вмешательства в президентские выборы.

Таким образом, об этом гласит публикация "Кремлевского досье" и "Списка Мюллера", а также постоянное расширение санкций со стороны. Такая политика, по мнению Рябкова, может свидетельствовать исключительно о намерении дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России. США, как заявляем заместитель Министра иностранных дел, стремятся укрепить свою геополитическую позицию посредством демократизации власти в РФ.

Кроме того, Сергей Рябков отмечает, что за последнее время на реализацию этих целей Вашингтон потратил более 50 миллионов долларов.