На конец 2017 года Павел Грудинин владел килограммами золота и 13 незакрытыми счетами в швейцарских банках

5 марта член ЦИК Александр Кинев сообщил, что Павел Грудинин на момент регистрации в списке кандидатов на пост президента России имел незакрытые счета. В Швейцарии у Грудинина в конце 2017 года было 13 счетов, среди них были счета с золотом.

Александр Кинев сообщил, что установленные факты могут стать поводом для снятия кандидатуры Грудинина с президентской гонки. Однако, в ЦИК считают, что данным вопросом должны заниматься в Верховном суде.

Как сообщается, ЦИК сделал запрос в Швейцарию, где были проверены банки. Оказалось, что Грудинин владеет 13 счетами. Среди счетов есть и обезличенные металлические счета, на которых хранится золото. Тема выявлений факта предоставления кандидатом недостоверных данных в ЦИК будет поднята в среду. Тогда члены комитета ознакомятся со в

семи данными и решат, продолжит ли Грудинин участие в президентской гонке. По закону, Павел Грудинин может лишиться права на участие в выборах, так как на момент предоставления информации о себе, как о кандидате, он не указал данных об имеющихся незакрытых счетах.