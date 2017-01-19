Советник Путина Клименко счел Россию готовой к отключению от мирового интернета‍

Накануне прошел эфир телешоу "Поздняков", в котором принял участие советник президента России Владимира Путина Герман Клименко. Он напомнил, что РФ, как США и Китай, имеет полный интернет-цикл, а потому готова к отключению от мирового интернета.

После выступления Германа Клименко на передаче, отечественные СМИ стали спорить, имеют ли реальную подоплеку его заявления о том, что Россия готова к отключению от мирового интернета. Ходят слухи, что страна может решиться на такой шаг и не останется в убытке от этого. Между тем, их пока никто не подтвердил, однако, возможно, таким образом руководство Федерации просто готовится к новым антироссийским санкциям от ООН.

Между тем, советник Путина подчеркнул, что у России уже давно налажены и функционируют свои поисковые и социальные сети, а также реклама, благодаря интернет продолжит существовать даже при отключении от мирового кабеля. Клименко предположил, что поначалу пользователи могут почувствовать на себе сбои, однако это нормально для нововведений такого типа, а главное, масштаба. Чиновник посоветовал россиянам хранить свои данные на отечественных сайтах.