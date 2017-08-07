Рябков: США ведет борьбу с Россией санкциями, чтобы навести в ней хаос

Сергея Рябков, заместитель главы МВД России, заявил, что США ведет борьбу с РФ санкциями не напрасно и хочет навести в стране такой же хаос, какой остался после ее вмешательства в Ливии и Украине.

Накануне Сергея Рябков выступил с небольшой речью на заседании временной комиссии Совфеда по защите суверенитета страны. В ходе нее он говорил о неких "горячих головах" из США, которые всеми правдами и неправдами стремятся навести хаос в России и превратить ее в то же, что сейчас происходит в Ливии или на Украине.

По мнению политика, Америка не остановится ни перед чем, если она видит, что существует угроза ее доминантности. Так, сейчас эту опасность она видит в России, а потому ведет активную информационную войну против нее. Кроме этой, этой же цели служат антироссийские санкции. Из-за них некоторые государства могут опасаться развивать деловые отношения с Москвой. По этим причинам МИД ставит перед собой задачу как можно лучше ограничить от этого влияния подрастающую молодежь России, а также предпринять все меры, чтобы в стране не наступил хаос.