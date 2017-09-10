Саакашвили намерен вернуться во власть в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намеревается вновь стать частью политической власти страны. По словам Саакашвили, к концу 2018 года он может стать членом грузинской оппозиции и выдвинуть на выборы президента Грузии «своего» кандидата.

Сообщается, что после скандалов и митингов в Украине Саакашвили решил вернуться в Грузию и вновь погрузиться в политику. Он намерен «обрушить феодальный двор», которым руководит миллиардер Бидзина Иванишвили.

Михаил Саакашвили, который сейчас находится в Амстердаме, записал ролик, в котором он обращается к членам его грузинской партии «Единое национальное движение». Политик заявил, что грузинские однопартийцы должны приступать к переговорам с представителями других партий о выдвижении единого кандидата от оппозиции Грузии.

Выборы президента Грузии состоятся в октябре 2018 года. К тому времени Саакашвили намеревается вернуться к власти и одержать победу в президентской гонке. Сам он выдвигать свою кандидатуру не станет, а лишь поспособствует тому, чтобы от оппозиции выдвигался единый кандидат. Этот кандидат, уверен Саакашвили, «обрушит правление» Иванишвили. Именно его политик и его соратники считают негласным «правителем» Грузии.