В Интернете опубликовали видеозапись нападения на Собчак

В Интернете опубликовали видеозапись "мокрого" нападения на Ксению Собчак, которое произошло 4 марта. Впервые ролик появился на Telegram-канале Mash.

На видеозаписи молодой мужчина, сидя в кресле, показывает свое лицо и некий вестибюль. Спустя несколько секунд в помещение входит кандидат в президенты. Автор записи быстро хватает стоящий на столе стакан и выплескивает его содержимое в Ксению Собчак со словами: "Это вам Жириновского".

Ранее потенциальный президент объявила об инциденте на своей странице в Twitter. В посте она заявила, что акционер толкнул её, однако камера этого не зафиксировала. Как ранее сообщала пресс-служба избирательного штаба Ксении Собчак, водой кандидата облил помощник депутата Алексея Шапошникова - Алан Дзуцев. Его задержали и начали привлекать к ответственности сотрудники полиции.